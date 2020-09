Autoriteiten Zuid-Afrika gaan misstanden zendingsorganisatie KSB onderzoeken

Lokale autoriteiten gaan actie ondernemen nadat een onderzoek misstanden binnen de Zuid-Afrikaanse Kwa Sizabantu Zending (KSB) aan het licht heeft gebracht.

Dat liet een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal begin deze week weten, nadat het medium News24 vorig weekend de resultaten bekendmaakte van een maandenlang onderzoek naar de gang van zaken binnen de KSB.

De zendingsorganisatie, die gevestigd is in Kranskop in KwaZoeloe-Natal, zou medewerkers die schuldig zijn aan seksueel misbruik de hand boven het hoofd houden. Ook zouden miljoenen Zuid-Afrikaanse rand zijn witgewassen.

De provinciale autoriteiten stellen niet alleen menskracht beschikbaar om onderzoek te doen naar de misstanden, maar ook om hulp te verlenen aan slachtoffers.

De KSB, die 50 jaar geleden is opgericht, ligt al veel langer onder vuur. Het Zuid-Afrikaanse weekblad Rapport stelde in oktober vorig jaar dat KSB-oprichter Erlo Stegen met zijn familie in luxe leeft, terwijl circa 800 medewerkers uitgebuit en vernederd worden.

Het bestuur van de inmiddels opgeheven Nederlandse stichting KSB distantieerde zich destijds van de Zuid-Afrikaanse tak. Ook andere afdelingen van KSB verbraken de banden met Stegen.