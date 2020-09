„Autoriteiten Wit-Rusland terroriseren eigen volk”

De Wit-Russische schrijfster en Nobelprijswinaar Svetlana Aleksijevitsj heeft de autoriteiten in haar land ervan beschuldigd dat zij hun eigen volk terroriseren.

Aleksijevitsj is het laatste lid van het presidium van de coördinerende raad van de oppositie dat nog in Wit-Rusland op vrije voeten is, na de arrestatie van de advocaat Maxim Znak woensdag.

„Wat hier gebeurt is terreur tegen het eigen volk. We moeten ons verenigen en niet onze bedoelingen opgeven. Er is een gevaar dat we ons land verliezen”, zei ze. Ze riep de achterban op naar haar huis te komen nadat ze herhaaldelijk werd gebeld vanaf onbekende nummers en er constant werd aangebeld door vreemden aan haar voordeur.

Sinds de verkiezingen op 9 augustus is Wit-Rusland het toneel van massale demonstraties tegen president Aleksandr Loekasjenko. Die won de verkiezingen maar velen denken dat hij met de uitslag heeft gesjoemeld en eisen zijn aftreden.

Loekasjenko laat de demonstraties met harde hand neerslaan door de politie en andere veiligheidsdiensten. De afgelopen tijd vluchten oppositieleden naar het buitenland of werden door de autoriteiten opgepakt.

Aleksijevitsj ontving in 2015 de Nobelprijs voor de Literatuur.