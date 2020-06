Autoriteiten verwijderen standbeeld slavenhandelaar in Londen

Een standbeeld van de achttiende-eeuwse slavenhandelaar Robert Milligan in Londen is dinsdag verwijderd op verzoek van de autoriteiten. Het beeld stond buiten het London Museum.

Het stadsbestuur heeft het beeld laten verwijderen omdat het niet langer acceptabel is voor de lokale gemeenschap. Het beeld van Milligan kwam weer in beeld nadat in Bristol een beeld van een slavenhandelaar omver werd getrokken door demonstranten. In Oxford willen actievoerders dat het beeld van Cecil Rhodes wordt weggehaald.

De beelden passen volgens veel mensen niet meer in het huidige tijdsbeeld, omdat veel van deze handelaren hun geld verdienden met onder meer slavenhandel.