Autoriteiten: aanval Nice lijkt terreurdaad te zijn

Een man heeft in of bij een kerk in het centrum van Nice mensen met een mes aangevallen. Daarbij vielen volgens de eerste berichten twee doden en raakten mensen gewond.

Het ziet er volgens de burgemeester van de Franse stad naar uit dat de dader terroristische motieven had. De politie zou de man hebben neergeschoten en aangehouden. De dader is naar een ziekenhuis overgebracht.

Het gaat om het tweede extreme geweldsincident in korte tijd in Frankrijk. Daar zorgde de onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs eerder deze maand voor geschokte reacties. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de aanvaller in Nice.

Twitter

De burgemeester van Nice plaatste op Twitter een aantal beelden.