Autorit uit Houten eindigt in Sydney

Na drie jaar rijden is Wiebe Wakker eindelijk op zijn bestemming. De Haarlemmer vertrok in maart 2016 uit het Utrechtse Houten. Komende zondag arriveert hij met zijn auto in het Australische Sydney, na een tocht van 95.000 kilometer. Zonder benzine, want Wakker rijdt in een elektrische auto, een omgebouwde Volkswagen Golf uit 2009. Hij wil laten zien waar elektrische auto's toe in staat zijn.

De intocht in Sydney wordt een optocht. Wakker zal een stoet van tientallen elektrische auto's aanvoeren. Die rijden over de beroemde Harbour Bridge, gefilmd door drones. In het park naast Opera House trapt Wakker voor de laatste keer op de rem. Daar wordt hij ontvangen door de Nederlandse consul-generaal.

Wakker kwam afgelopen juni per schip aan in de stad Darwin in het hoge noorden van Australië. Langs de westkust en de zuidkust, over eindeloze vlaktes en langs de beroemde rots Uluru, reed Wakker naar het oosten van Australië. Een van de hoogtepunten was de Great Ocean Road, die langs de Zuidelijke Oceaan kronkelt tussen Adelaide en Melbourne. ,,Dat was een van de mooiste wegen om te rijden. Als je naast je kijkt, kijk je zo de oceaan in. We gingen soms bij zonsopkomst rijden voor de mooie plaatjes. Als je die foto's terugziet, dat lijkt wel een autoreclame.''

Toen in Melbourne de Grand Prix van Australië werd gehouden, probeerde Wakker Formule 1-coureur Max Verstappen uit te dagen voor een duurzaam duel. Wakker: ,,De een op de fiets, de ander in mijn elektrische auto, van de dierentuin naar het circuit. Ik ben in contact gekomen met zijn team, maar die hebben de uitdaging niet geaccepteerd, dikke pech.''

Het voertuig houdt het goed. Het laatste probleem was een accu die gerepareerd moest worden, ongeveer een jaar geleden in Indonesië. ,,En tijdens een hittegolf in Australië, bij 49 graden, raakte de accu oververhit. Laten afkoelen was genoeg. Verder heb ik een klein krasje, maar je zou niet denken dat we door heel Azië hebben gereden.''

Wakker heeft zijn 'partner' de Blue Bandit genoemd. ,,Ik praat met haar, we hebben een soort slechte relatie, af en toe scheld ik. De eerste maanden waren geweldig, we waren happy en hadden mooie momenten. Na een tijdje begon ze te klagen en wou ze niet meer verder rijden. Ik heb er tijd, geld en energie in moeten steken om haar weer aan de praat te krijgen. Na al die problemen hebben we nu een stabiele relatie.''

Toch nadert het afscheid. De Blue Bandit gaat per schip terug naar de eigenaar, die de auto al die jaren heeft uitgeleend. Wakker zelf vliegt terug naar Nederland.

Australië is het 33e land waar Wakker rondrijdt. Op weg naar de finish kwam hij onder meer door Finland, Rusland, Moldavië, Turkije, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, India, Thailand, Maleisië en Indonesië.