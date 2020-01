Automobilisten verrast door bergen tuimelkruid op weg VS

Meerdere Amerikaanse automobilisten hebben op oudejaarsavond vastgezeten in hun auto's, doordat die bedolven waren onder een enorme berg tuimelkruid. De planten, die ontworteld door het landschap dwarrelen, stapelden zich metershoog op door de harde wind.

De hulpdiensten waren in de nieuwjaarsnacht zo'n tien uur bezig om iedereen te bevrijden en de weg in de staat Washington helemaal vrij te krijgen, meldden de lokale autoriteiten. Politieman Chris Thorson twitterde foto's van het 'tumblegeddon' (tuimelgeddon), zoals hij het noemt. Tumbleweed is de Engelse benaming voor tuimelkruid. Deze planten, ook wel steppenrollers genoemd, verspreiden hun zaden of sporen doordat de wind ze vooruit blaast.

#tumblegeddon After 10 hours of SR 240 being closed last night on New Year’s Eve, it was opened around 0430 thanks to @WSDOT_East We still have one abandon car trapped in the tumbleweeds that was found at daylight, luckily no one was in it. pic.twitter.com/df7XbnqafE