Een 63-jarige automobiliste is in Duitsland een huis binnengereden doordat ze een niesbui had en de macht over het stuur verloor. De vrouw en een passagier raakten lichtgewond, aldus de politie.

Het incident was in de stad Osnabrück. De vrouw reed door de voortuin van het huis en kwam in de woonkamer tot stilstand. Of er op dat moment mensen in de woning waren is niet duidelijk. Nadat het voertuig uit het huis was getakeld, stutte de brandweer de muren.