Automobilist rijdt in op kinderen China

In China zijn vijf doden en zeker achttien gewonden gevallen toen een automobilist met zijn voertuig inreed op een groep schoolkinderen. De bestuurder is aangehouden, berichten Chinese media.

De oorzaak van het incident in de stad Huludao is nog onbekend. Op camerabeelden is te zien hoe een groep kinderen de weg voor de school oversteekt als er een auto nadert. Het voertuig verandert van rijstrook en rijdt op de groep in. Het is nog onduidelijk wat de herkomst is van die beelden, die circuleren op sociale media.

Hoewel nog onderzocht wordt of er sprake is van opzet, zijn er recentelijk enkele soortgelijke incidenten in China geweest. Eerder dit jaar reed een automobilist in op een mensenmassa in de stad Hengyang. Hij stapte vervolgens uit en viel omstanders aan met een mes en een schop. Er vielen elf doden en tientallen gewonden.