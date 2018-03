Automobilist rijdt Britse nachtclub binnen

Zeker dertien mensen zijn gewond geraakt toen een automobilist een Britse nachtclub binnenreed. Dat leidde volgens een getuige tot „paniek en chaos”. De 21-jarige bestuurder is opgepakt op verdenking van poging tot moord, berichten Britse media.

Een achttienjarige getuige vertelde de BBC „een enorme knal” te hebben gehoord. Daarop zag ze een terreinwagen „door de ingang de lounge binnenrijden, over mensen heen”. Beveiligers schreeuwden vervolgens dat mensen zich in veiligheid moesten brengen. „Iedereen rende voor zijn leven”, zei de vrouw.

De bestuurder zou volgens de politie in Kent eerder gevraagd zijn de club in Gravesend te verlaten na een opstootje. Meerdere slachtoffers liepen botbreuken op, maar voor zover bekend is niemand in levensgevaar. De politie vermoedt dat meerdere gewonden op eigen houtje zijn vertrokken.