Autodief gepakt na 160 kilometer

De Duitse politie heeft een autodief aangehouden maar had daar wel een achtervolging over bijna 160 kilometer voor nodig. Politiemensen zagen de man op de A24 bij Wöbbelin rijden in een auto die in Hamburg was gestolen. Toen ze hem wilden aanhouden ging hij er vandoor.

Met soms snelheden van 200 kilometer per uur wist de man lange tijd uit handen van de politie te blijven maar bij Neuruppin, ongeveer 160 kilometer verderop, ging het mis. Hij verloor de macht over het stuur, schuurde ongeveer 100 meter langs een vangrail en botste daarna op een politiewagen.

De 28-jarige Pool raakte lichtgewond, aldus Duitse media donderdag.