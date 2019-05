Autobom treft konvooi VS in Afghanistan

Een Amerikaans konvooi is vrijdag doelwit geworden van een autobom in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens onofficiële bronnen vielen daardoor zeker negen doden, allen burgers. Tien mensen raakten gewond, onder wie vier Amerikaanse militairen.

De Taliban eisten de aanval op en repten over tien doden door de aanval op een ’‘konvooi van buitenlandse strijdkrachten’’. De aanslag was op een drukke weg in het oosten van de stad.

Het ging om de tweede aanval in de stad in twee dagen. Donderdag kwamen zes mensen om toen een zelfmoordterrorist zich opblies. Die aanslag werd door Islamitische Staat opgeëist.