Autobom ontploft bij ministerie Mogadishu

Bij het ministerie van Arbeid in de Somalische hoofdstad Mogadishu is een autobom ontploft. Boven de stad zijn rookwolken te zien. Bij het ministerie zou ook geschoten zijn en getuigen melden een tweede ontploffing. Er is nog niets bekend over slachtoffers.

Wie voor de aanval verantwoordelijk is, was onduidelijk. Maar in Mogadishu en andere plaatsen in het zuiden en centrum van Somalië pleegt de terreurgroep al-Shabaab herhaaldelijk aanslagen. De aan al-Qaeda gelieerde fundamentalisten vechten al jaren voor de heerschappij in het berooide land in de Hoorn van Afrika.