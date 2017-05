Minstens elf mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag omgekomen bij een bomaanslag in het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Er zijn meerdere mensen gewond. In het district Karrada ontplofte een autobom. De autoriteiten hebben de omgeving afgezet.

De aanslag is nog niet opgeëist. De laatste maanden heeft de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) de Iraakse hoofdstad Bagdad verschillende keren getroffen.