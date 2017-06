Autobom Afghanistan doodt tientallen mensen

LASKAR GAH (ANP/RTR) Een autobom bij een bank in de Afghaanse stad Lashkar Gah heeft donderdag het leven gekost aan tientallen mensen. De bom ontplofte bij de ingang van de bank waar op dat moment een rij stond van burgers en soldaten die hun salaris kwamen halen.

Volgens een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Helmand zijn er minstens twintig doden te betreuren en vielen er ook nog eens zo’n vijftig gewonden. De aanslag is nog niet opgeëist, maar in het recente verleden werden soortgelijke terreurdaden bij banken veelal gepleegd door Islamitische Staat of de Taliban.