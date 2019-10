Auto van Turkse ambassadeur Berlijn in brand

Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de auto van de Turkse ambassadeur in Berlijn in brand gestoken. De politie zei dat de brandweer om 3.45 uur werd gealarmeerd om de brand te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd.

Donderdagavond demonstreerden in Berlijn en andere Duitse steden talloze mensen tegen het Turkse militaire offensief in Noord-Syrië.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kondigde woensdag het begin van het offensief in Noord-Syrië aan. Dat is gericht tegen de Koerdische YPG-militie, die door Turkije wordt gezien als een terroristische organisatie.