Auto schept voetgangers VS: acht gewonden

Een automobilist heeft een groep voetgangers aangereden in het Amerikaanse Sunnyvale (Californië). Zeker acht mensen raakten gewond, berichten plaatselijke media. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt.

De politie sluit niet uit dat de bestuurder met opzet inreed op de menigte. Hij raakte mensen die op de stoep liepen of de weg overstaken. De automobilist deed volgens slachtoffers geen enkele poging om af te remmen of uit te wijken. Onderzoekers zouden ook geen remsporen hebben aangetroffen.

De auto kwam na de aanrijding tot stilstand tegen een boom. De bestuurder is aangehouden en zit nog vast. Hij was de enige inzittende van het voertuig. Alle slachtoffers, onder wie een dertienjarige, zijn overgebracht naar ziekenhuizen.