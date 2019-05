Auto schept kleuters Japan: vier zwaargewond

Een bestuurder van een auto is na een ongeluk in de Japanse stad Otsu in de regio Shiga op een groep kleuters ingereden. Dertien kinderen en twee verzorgers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Minstens vier van de kinderen zijn zeer ernstig gewond, meldde de politie. Volgens de nieuwszender NHK liggen ze in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Waarom de auto van de weg schoot en op de kinderen inreed, daar kon de politie nog niets over zeggen. De auto was betrokken in een ongeluk met een andere auto. „De auto raakte een rij van ongeveer vijftien schoolkinderen van een kleuterschool die op een trottoir liepen. Meerdere mensen raakten gewond”, meldde de woordvoerder van de politie. De bestuurders van beide voertuigen zijn gearresteerd.