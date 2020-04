Auto’s in Brussel maximaal 20 km/u in coronatijd

Voetgangers en fietsers krijgen vrij baan in Brussel zolang de coronacrisis voortduurt. Vanaf begin mei mogen auto’s in het centrum van de Belgische hoofdstad maximaal 20 kilometer per uur rijden alsof het een woonerf is, heeft burgemeester Philippe Close bekendgemaakt.

De maatregel geldt binnen de zogenoemde Vijfhoek, de ringweg rond het centrum. De politie zal toezicht houden en overtreders beboeten. Vrijwel alle verkeerslichten in het gebied gaan oranje knipperen.

Nu geldt nog een samenscholingsverbod in België. Met het oog op eventuele versoepeling van de coronamaatregelen denkt de burgemeester dat de beperkingen voor het autoverkeer het makkelijker maken voor voetgangers om afstand van elkaar elkaar te houden.

Eerder werd bekend dat vrijwel het hele Brusselse gewest vanaf 1 januari 2021 een 30 kilometerzone wordt. Dat brengt het autoverkeer in het hele grondgebied van de stad Brussel en de omringende achttien deelgemeentes naar verwachting met een vijfde terug. In het gewest wonen ruim 1,2 miljoen mensen.