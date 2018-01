Auto rijdt in op publiek Copacabana: baby dood

Een hard rijdende auto is in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro ingereden op wandelaars die in groten getale aanwezig waren op het voetpad van de beroemde Copacabana. Een acht maanden oude baby overleefde het incident niet. Ook raakten zeker 15 mensen dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Er is volgens de politie geen aanwijzing dat de auto opzettelijk op het publiek is ingereden. Volgens een lokale nieuwssite ontvluchtte de bestuurder van de auto de plaats van het ongeluk, maar werd hij al snel aangehouden. Het vermoeden is dat hij de aanrijding heeft veroorzaakt als gevolg van een epileptische aanval.

Ooggetuigen meldden dat de auto plotseling van zijn rijrichting afweek en daarbij dwars over een fietspad reed en daarna de voetgangers raakte. De plek is geliefd bij stadsbewoners en toeristen.