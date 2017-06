Auto rijdt in op presidentieel paleis Temer

Een minderjarige jongen is woensdag met een auto ingereden op het presidentieel paleis van de Braziliaanse president Michel Temer in de hoofdstad Brasilia. Veiligheidsdiensten hebben de dader gearresteerd. Temer zelf bevond zich op dat moment in zijn andere residentie.

De jongen reed met zijn auto door het toegangshek. Bewakers vuurden eerst waarschuwingsschoten af, maar toen duidelijk werd dat de auto niet van plan was te stoppen werd gericht geschoten. De auto kwam op het complex tot stilstand, waarop de dader kon worden ingerekend. Hij raakte niet gewond.

Op beelden van lokale media is te zien dat een wit hek op de grond ligt, naast kogelhulzen.

Temer ligt zwaar onder vuur in Brazilië. De hoogste aanklager heeft maandag de president aangeklaagd voor het aannemen van steekpenningen. Het is de eerste van een serie zware aanklachten tegen de onpopulaire president die wordt verwacht.