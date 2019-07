Auto rijdt in op groep in Londen, 7 gewonden

In Londen zijn zaterdagavond zeven mensen gewond geraakt doordat een auto op voetgangers was ingereden. Dat gebeurde in Battersea in het zuidwesten van de Britse hoofdstad, meldt de BBC.

De politie heeft drie mensen aangehouden. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Een man liep een gebroken been op, de zes anderen hadden lichte verwondingen.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. De groep die werd aangereden zou naar verluidt net een hotel hebben verlaten.

Vlak bij het incident brak ook een vechtpartij uit. De politie heeft daarvoor vier mensen aangehouden. Het is niet duidelijk of beide incidenten met elkaar verband houden.