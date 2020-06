Auto botst op wolf, dier en bestuurder sterven

Op een rijksweg in de buurt van de stad Hannover, in het noordwesten van Duitsland, is zondagavond een auto op een wolf gebotst. Zowel de bestuurder, een 76-jarige man, als de wolf overleefde het ongeluk niet. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Na de aanrijding met het dier knalde de automobilist tegen een boom en sloeg over de kop. De bestuurder stierf ter plekke. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en laat weten dat een wolvenexpert uit de regio heeft vastgesteld dat het om een jong dier zou gaan.