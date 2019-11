In een pub in het Engelse Colchester is een 36-jarige bezoeker om het leven gekomen toen een suv tegen het etablissement botste. Drie anderen raakten gewond, van wie een er slecht aan toe is.

De politie hield de 40-jarige bestuurder van de auto aan op beschuldiging van onder andere het veroorzaken van de dood door gevaarlijk rijgedrag. Het incident bij de Spinnaker Inn was zondagochtend vroeg.