Australische wetenschapper vast in Iran

De derde van drie Australiërs die vastzitten in Iran is de wetenschapper Kylie Moore-Gilbert van de Universiteit van Melbourne. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel laat in een verklaring weten dat de familie van Moore-Gilbert in nauw contact staat met de regering. Eerder deze week werd bekend dat de andere twee Australiërs de reisbloggers Jolie King en Mark Firkin zijn, die al zo’n tien weken in hechtenis zitten.

De familie bedankt de regering en de Universiteit van Melbourne voor „hun voortdurende steun in deze schrijnende en gevoelige tijd”, melden Australische media. De Brits-Australische is naar verluidt vorig jaar veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf door de Iraanse autoriteiten. Er zijn geen details waarvoor ze is veroordeeld bekendgemaakt. Moore-Gilbert is een Midden-Oostenexpert, met een specialisatie in Arabische golfstaten.