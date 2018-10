Australische vrouw gedood door krokodil

Een aanval van een zoutwaterkrokodil is een Australische vrouw fataal geworden. Het slachtoffer was volgens Australische media jachtopziener. Ze was vrijdag met haar familie aan het vissen in Arnhemland, een gebied in het noorden van het land, toen het reptiel haar aanviel.

Het lichaam van de vrouw en de krokodil werden uren later aangetroffen, ongeveer een kilometer van de plaats waar ze was meegesleurd door het dier. Andere jachtopzieners hebben de krokodil gedood. Voor de vrouw was het toen al te laat.

Zoutwaterkrokodillen zijn enorm in aantal toegenomen sinds de soort in de jaren 70 een beschermde status kreeg. Fatale aanvallen op mensen zijn vrij zeldzaam.