Australische uitgever in cel Myanmar om drugs

De Australische krantenuitgever Ross Dunkley heeft in Myanmar dertien jaar celstraf gekregen vanwege drugsbezit. Ook zijn zakenpartner John McKenzie heeft dertien jaar cel gekregen. Vijf Myanmarese vrouwen moeten elf jaar zitten.

In het huis van Dunkley werden tijdens een politie-inval in juni 2018 crystal meth, methpillen, heroïne en wiet gevonden. Hij ontkent iets met de verdovende middelen te maken te hebben en leek volgens ooggetuigen geschokt na de uitspraak.

Dunkley is een van de grootste krantenuitgevers van Zuidoost-Azië. Hij richtte onder meer de Engelstalige Myanmar Post op en in Cambodja de Phnom Penh Post.

In Myanmar wordt veel crystal meth geproduceerd. Van daaruit wordt het verhandeld naar rijke Aziatische landen. De methpillen zijn van lagere kwaliteit en worden verkocht in Thailand, Bangladesh en in eigen land.