Australische student in Noord-Korea vermist

In Noord-Korea is een Australische student vermist geraakt. De 29-jarige man organiseerde rondleidingen in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Mogelijk is Alek Sigley uit Perth gearresteerd.

Omroep ABC meldde donderdag dat Sigley begin deze week als vermist is opgegeven door vrienden. Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft om onmiddellijke opheldering gevraagd. Een woordvoerder zei dat het ministerie bijstand verleent aan de familie.

Net als veel landen heeft Australië geen diplomatieke missie in het geïsoleerde land. Daarvoor kunnen ze aankloppen bij Zweden. De student is naar verluidt de enige Australiër die permanent in Noord-Korea woont. Hij studeert daar Koreaanse literatuur aan de Universiteit van Pyongyang.