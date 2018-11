Australische stier Knickers is te groot voor het slachthuis

Knickers, de reusachtige stier uit Australië, is een hit op internet. De zwart-witte Holstein-Friesian is beroemd op sociale media nadat foto’s van het 1,94 meter hoge beest waren gepubliceerd. Daar torent hij hoog uit boven een kudde bruine koeien in de deelstaat West-Australië.

Eigenaar Geoff Pearson zei dat Knickers te groot is om naar het slachthuis te gaan en mag blijven. „Hij heeft het geluk te mogen blijven”, aldus Pearson.

Volgens Australische media wordt algemeen aangenomen dat Knickers de grootste stier van het land is. Het beest weegt ongeveer 1,4 ton.

In plaats van verwerkt te worden tot steaks en hamburgers, zal de 7-jarige Knickers zijn verdere leven doorbrengen in Pearson’s velden in Lake Preston, ten zuidwesten van Perth.