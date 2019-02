Australische stad loopt onder door openen dam

Inwoners van de Australische stad Townsville zijn gewaarschuwd voor ongekende overstromingen, nadat zondag de spuisluizen in de stuwdam bij de stad volledig zijn opengezet. Door zware regenval in Queensland is Lake Ross volledig volgelopen. Door de dam open te zetten komt 1900 kubieke meter water per seconde vrij.

De autoriteiten waarschuwen dat zo’n 20.000 huizen onder water kunnen komen te staan. Auto’s en vee zijn al meegesleurd in het aanzwellende water. De nieuwszender ABC berichtte dat rond middernacht al duizenden gezinnen hun woning hadden verlaten. In totaal kunnen 21 buitenwijken en voorsteden te maken krijgen met de enorme toevloed die de rivier niet aan kan.

In Townsville is in een week tijd meer dan een meter water - 1012 mm op het vliegveld - gevallen, twintig keer zoveel als het gemiddelde in deze tijd van het jaar. Het vorige record uit 1998 staat te boek als de nacht van Noah. Queensland heeft een tropisch klimaat en kent van december tot april moessonregens, maar nooit zo extreem.

En het leed is nog niet geleden. De weersvoorspellingen voor de streek blijven beroerd. Maandag kan er opnieuw 90 tot 150 mm vallen. De hoeveelheden nemen in de dagen daarna langzaam af. Pas in het weekeinde blijft het misschien weer een hele dag droog.