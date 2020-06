Australische staat draait coronaversoepelingen terug

De Australische staat Victoria voert beperkingen opnieuw in omdat er weer meer coronabesmettingen zijn ontdekt. Volgens een getergde premier Daniel Andrews negeren de mensen richtlijnen voor sociaal contact en kussen en omarmen zij elkaar weer.

Net als in de rest van Australië waren ook in de op één na dichtstbevolkte staat Victoria de beperkingen aanzienlijk versoepeld. Zo waren bijeenkomsten buiten met maximaal twintig mensen weer toegestaan.

Zaterdag meldden de autoriteiten echter 25 nieuwe besmettingen en besloot de premier bepaalde vrijheden terug te draaien. Voorlopig mogen gezinnen maximaal vijf personen op bezoek hebben en mogen er buiten niet meer dan tien mensen bijeenkomen.

„Het is onacceptabel dat families overal in onze staat, omdat ze willen dat dit over is, doen alsof het over is. Het is niet over,” aldus Andrews.

De staat Victoria, met onder andere de stad Melbourne, is goed voor ongeveer een kwart van het totaal van 7400 besmettingen in Australië.