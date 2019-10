Australische seriemoordenaar Milat overleden

De beruchte Australische seriemoordenaar Ivan Milat is zaterdagnacht in de ziekenboeg van een gevangenis in Sydney overleden. Hij was 74 jaar oud. In mei werd volgens ABC News bij hem slokdarm- en maagkanker vastgesteld.

Milat, die een Kroatische vader had, bracht tussen 1989 en 1992 zeven jonge lifters gruwelijk om het leven. Hij werd in 1994 na uitgebreid politieonderzoek gearresteerd en twee jaar later wegens de ‘backpack murders’ veroordeeld tot zeven keer levenslang. Hij heeft deze misdaden nooit toegegeven.