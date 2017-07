Australische senator weg om dubbele nationaliteit

Een Australische senator die geschiedenis schreef door borstvoeding te geven in het parlement, heeft ontslag genomen nadat ze erachter kwam dat ze een dubbele nationaliteit heeft. Larissa Waters van de Groene partij is geboren in Canada. Maar volgens de Australische grondwet kan iemand geen politiek ambt vervullen op federaal niveau als die een dubbele nationaliteit bezit, meldde de BBC dinsdag.

Afgelopen vrijdag trok een andere senator van de Groenen, Scott Ludlam, zich ook terug wegens het bezit van een dubbele nationaliteit. Beide politici waren plaatsvervangend partijleider.

In mei trok Waters internationaal de aandacht door als eerste politicus haar kind borstvoeding te geven in het federale parlement van Australië. Waters zei dat ze haar dubbele status pas ontdekte na de zaak van collega Ludlam, die onlangs erachter kwam dat hij de Nieuw-Zeelandse nationaliteit had.

„Ik was verbijsterd om te horen dat ik vanwege een zeventig jaar oude Canadese wet een dubbele nationaliteit heb. En dat de Canadese wet een week na mijn geboorte veranderde, waardoor ik actief afstand had moeten doen van de Canadese nationaliteit”, zei Waters. De veertigjarige senator was elf maanden oud toen ze Canada met haar ouders verliet. „Dit gebeurde allemaal nog voor ik een woord kon spreken”, aldus Waters op een persconferentie. De senator die in 2011 voor het eerst werd verkozen, zei dat ze nu de „volledige verantwoordelijkheid ” neemt.

Het is niet duidelijk of zij en Ludlam nu ook hun salarissen en vergoedingen moeten terugbetalen.