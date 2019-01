„Australische schrijver vast in China”

De schrijver en voormalige Chinese diplomaat Yang Hengjun, die nu Australisch staatsburger is, is volgens een van zijn vrienden door de Chinese autoriteiten aangehouden.

Yang zat zaterdag op een vlucht van New York naar de zuidoostelijke Chinese stad Guangzhou en zou volgens afspraak om vijf uur ’s morgens aankomen, zei Feng Chongyi, universitair hoofddocent China-studies aan de universiteit van Sydney. Yang zou vervolgens een aansluitende vlucht naar Shanghai nemen met zijn vrouw en dochter, maar hij kwam volgens Feng niet door de beveiliging.

Gevraagd om te bevestigen dat Yang was vastgehouden, zei een woordvoerder van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken dat het „informatie zocht over een Australische staatsburger die in China als vermist is opgegeven”. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking gaf geen commentaar.

De Sydney Morning Herald meldde dat Yang sinds vrijdag niets meer op sociale media heeft gecommuniceerd of gepost. Yang had eerder gewerkt voor het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, voordat hij Australisch staatsburger en schrijver werd. Hij woonde in de VS met zijn vrouw en stiefzoon en was eind vorige week teruggegaan naar China.