Australische premier Turnbull weggestemd door eigen partij

De Australische premier Malcolm Turnbull treedt af na een machtsstrijd binnen zijn eigen Liberale partij. Dat melden Australische media vrijdag. Turnbull wordt opgevolgd door Scott Morrison, de huidige minister van Financiën.

Turnbull moet het veld ruimen nadat vooral conservatieve partijleden zich tegen hem hadden gekeerd. Tijdens de daaropvolgende stemming over het leiderschap van de partij deden drie kandidaten mee. Naast Morrison waren dat de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton en Buitenlandminister Julie Bishop.

De leiderschapstwist werd aangezwengeld door Dutton. De oud-minister probeerde dinsdag al tevergeefs de premier af te zetten. In een onderlinge stemming won Turnbull nog met 48 tegen 35 stemmen. Maar niet lang daarna was de positie van Turnbull alsnog onhoudbaar geworden. Hij kreeg vrijdag een brief van een meerderheid van de partijleden die zijn aftreden eiste, waarop een nieuwe stemming werd gehouden.

Turnbull heeft laten weten dat hij ook zijn zetel in het parlement gaat opgeven. „Het was een voorrecht de leider van deze grote natie te zijn. Ik hou van Australië. Ik hou van Australiërs”, aldus de vertrekkend premier. Volgens lokale media dient Bishop na haar verlies ook haar ontslag in. Morrison wordt de zevende premier van Australië in tien jaar tijd.