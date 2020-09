Australische munt laat miljoenen ‘weggeefdollars’ slaan

De Australische munt laat miljoenen speciale muntstukken slaan om mensen aan te sporen meer aan liefdadigheid te doen. Op het nieuwe geld staan de woorden ‘donation dollar’ (weggeefdollar) en „geef om anderen te helpen”, bericht omroep ABC.

Er moeten 25 miljoen van de muntstukken in omloop worden gebracht, ongeveer een voor iedere Australiër. Topman Ross MacDiarmid van de munt sprak de hoop uit dat mensen goed naar het ontwerp zullen kijken en ook echt gaan nadenken over wie het geld het hardst nodig heeft.

De munt, de instantie die muntgeld produceert, zegt liefdadigheid „in alle vormen” aan te moedigen. Mensen kunnen het muntstuk, dat omgerekend zo’n 60 eurocent waard is, bijvoorbeeld weggeven aan een persoon die het goed kan gebruiken of aan een goed doel. Er zijn momenteel al zo’n 3,5 miljoen van de munten geslagen, waar overal gewoon mee kan worden betaald.

Staatssecretaris Zed Seselja, die gaat over liefdadigheidsorganisaties, zegt dat veel Australiërs het momenteel zwaar hebben vanwege de coronapandemie. Het land belandde voor het eerst in bijna dertig jaar weer in recessie.