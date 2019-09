De Australische kardinaal George Pell is in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling voor kindermisbruik. De geestelijke is schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf.

Het misbruik vond plaats in de jaren negentig toen Pell aartsbisschop was van Melbourne. Of het Australische hooggerechtshof de zaak van ooit een van de machtigste mannen in het Vaticaan aanneemt moet nog worden bekeken.