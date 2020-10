Australische journalist toch niet vervolgd voor ‘Afghan Files’

Een Australische journalist die mogelijke oorlogsmisdaden onthulde, gaat vrijuit. Justitie heeft besloten hem niet te vervolgen. In de berichtgeving van journalist Daniel Oakes, verzameld in de zogenoemde ‘Afghan Files’, stond onder meer dat Australische troepen in Afghanistan ongewapende mannen en kinderen hebben gedood.

Journalist Oakes van omroep ABC en zijn collega Sam Clark hadden vertrouwelijke informatie ontvangen van een klokkenluider. De autoriteiten stelden daarop een onderzoek in en deden vorig jaar ook een inval in het kantoor van de staatsomroep.

Aanklagers meenden dat er een redelijke kans was dat de zaak tot een veroordeling zou leiden, meldt de federale politie in een verklaring. Toch is besloten om het onderzoek te staken. Het zou niet in het algemeen belang zijn om de journalist voor de rechter te brengen.

De inval bij ABC leidde vorig jaar tot een storm aan kritiek. De politie had kort daarvoor ook al het huis doorzocht van politiek verslaggever Annika Smethurst. Die had bericht over plannen om een Australische inlichtingendienst meer bevoegdheden te geven om informatie van burgers in te zien. Smethurst is uiteindelijk ook niet vervolgd.