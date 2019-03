Australische jihadist 7,5 jaar Turkse cel in

Een Turkse rechter heeft de Australische jihadist Neil Prakash veroordeeld tot zevenenhalf jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De voormalig rapper stond te boek als de meest gezochte terrorist in Australië. Hij ronselde volgens de autoriteiten strijders voor Islamitische Staat en bereidde aanslagen voor op landgenoten. Daaronder een mislukt plan een politieman te onthoofden in Melbourne.

Prakash, door zijn Indiase, Fijische en Cambodjaanse roots ook bekend als Abu Khaled al-Cambodi, werd in 2016 gepakt toen hij met vervalste papieren de Syrisch-Turkse grens probeerde over te steken. Tijdens zijn proces vertelde Prakash dat hij hij is opgeleid in Raqqa en dat hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Met haar heeft hij twee kinderen. Toen hij het „ware gezicht” van IS zag, kreeg hij spijt van zijn besluit zich aan te sluiten en ging ervandoor. Hij zei niet te weten waar zijn gezin is.