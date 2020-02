Australische hoofdstad zet zich schrap voor branden

De Australische autoriteiten hebben inwoners van de hoofdstad Canberra opgeroepen waakzaam te zijn vanwege de verder oplaaiende natuurbranden in de omgeving van de stad. De harde wind, gebrek aan neerslag en temperaturen tot 41 graden wakkeren de branden aan en die bedreigen de buitenwijken van de stad.

In de omgeving van Canberra, waar de noodtoestand is uitgeroepen, staat 30.000 hectare natuurgebied in brand of is al verwoest door het vuur.

In de naburige staat New South Wales, meldt de brandweer dat het 60 bosbranden probeert te bestrijden. De autoriteiten hebben ook daar bewoners gewaarschuwd voor brandgevaar.

Het zuidoosten van Australië wordt al lange tijd geteisterd door bosbranden.