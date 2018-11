Australische glossy over trouwen opgedoekt vanwege homohuwelijk

White Magazine, een Australisch glossyblad over trouwen, heeft besloten te stoppen, omdat de eigenaren onbegrip ontmoetten voor hun beperking tot het klassieke huwelijk van man en vrouw.

Australië besloot dit jaar om het huwelijk open te stellen voor mensen van gelijk geslacht. De eigenaren van White Magazine, het christelijke echtpaar Luke en Carla Burrell, kozen ervoor hun formule niet aan te passen. Dit leidde tot een effectieve campagne van tegenstanders om adverteerders van het blad te vervreemden. „We hebben de realiteit moeten erkennen dat White Magazine niet langer economisch levensvatbaar is”, aldus het echtpaar zaterdag.

De Burrells zijn verbijsterd over de „vloed aan veroordeling” die via sociale media over hen heen is gekomen. De eigenaren zeggen in de twaalf jaar dat het blad bestond nooit het doel te hebben gehad een bepaalde visie te verbreiden. „We hadden geen agenda dan alleen de liefde”, aldus de verklaring. „We hebben geen zin in een sociale, politieke of juridische strijd, die alleen mensen verdeelt en meer kwaad dan goed doet. Ons geloof is gebaseerd op liefde zonder oordeel.”