Australische druk op Pakistan door terdoodveroordeling Bibi

Australië overweegt te snijden in financiële hulp aan Pakistan als de ter dood veroordeelde christen Asia Bibi niet vrijkomt.

Dat schreef het Nederlands Dagblad vrijdag. Het Pakistaanse hooggerechtshof boog zich op 8 oktober over het hoger beroep tegen het vonnis. Hoewel het hof doorgaans binnen enkele dagen oordeelt, is het in deze zaak al twee weken stil. Bibi zit al negen jaar in de gevangenis. Zij werd in 2010 wegens godslastering ter dood veroordeeld.

„We blijven pleiten voor haar vrijlating”, aldus de Australische diplomaat Simon Merrifield op een hoorzitting van de Australische senaat. Hij had eerder deze maand de zaak aangekaart bij de Pakistaanse minister van Mensenrechten, Shireen Mazari.

De liberale senator Eric Abetz suggereerde dat Australié zijn „relatief royale” hulp aan Pakistan moet heroverwegen. „Als een land zo recalcitrant lijkt te zijn, vraag ik me af of financiële druk kan helpen om hen weer op het goede spoor te zetten”, meende hij.

Minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne reageerde terughoudend. Zij wees erop dat het hoger beroep nog steeds aan de gang is.