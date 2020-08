Australische deelstaat Victoria streng voor lockdown-overtreders

Het Australische leger gaat in de deelstaat Victoria toezien op de naleving van het uitgaansverbod, melden autoriteiten in de qua bevolking een na grootste deelstaat van het land. Wie betrapt wordt op het overtreden van de lockdown-regels in verband met het nieuwe coronavirus kan rekenen op een hoge boete.

De regering van Victoria stelde eerder deze week onder meer een avondklok in en beval veel bedrijven om te sluiten. Bij controles bleek echter dat bijna een derde van de mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld en die in thuisisolatie moesten gaan, niet thuisbleven.

Dat leidde er volgens deelstaatpremier Daniel Andrews toe dat de autoriteiten in Victoria een boete van bijna 5000 Australische dollar (ongeveer 3000 euro) gaan opleggen aan mensen die de regels aan hun laars lappen. Alleen voor dringende medische zorg wordt nog een uitzondering gemaakt. Zo’n 500 militairen gaan toezien op het naleven van de lockdownregels.

„Er is werkelijk geen reden om je huis te verlaten, en als je dat wel zou doen en je bent niet thuis bij controle, zal het lastig zijn om de politie ervan te overtuigen dat je een geldige reden hebt”, waarschuwde Andrews.

De deelstaat meldde dinsdag 439 nieuwe besmettingsgevallen in de laatste 24 uur. Volgens Andrews zijn er in het laatste etmaal nog eens elf mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden. In totaal is het longvirus in Australië bij bijna 19.000 mensen vastgesteld. Van hen overleden er 232.