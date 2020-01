Australische broers komen om in crash met zelfgebouwd vliegtuig

Een vliegtuigongeluk in Australië heeft twee doden geëist. De slachtoffers, twee broers, hadden hun vliegtuig zelf gebouwd, melden Australische media.

Robert (68) en Owen Dull (61) stegen zondagmiddag op in het eenmotorige vliegtuig. De broers hadden een uur later moeten landen in het plaatsje Boonah, ongeveer 150 kilometer verderop, maar kwamen nooit aan. De stoffelijke overschotten van beide ervaren piloten werden na een zoekactie teruggevonden in de bush.

Het vliegtuig, gebouwd door broer Robert, voldeed aan alle veiligheidseisen en werd vorig jaar nog beloond met een prijs voor amateurvliegtuigbouw. Het Australische bureau voor verkeersveiligheid onderzoekt of slecht zicht of ongelukkige weersomstandigheden de crash hebben veroorzaakt. Volgens de politie zou er sprake geweest zijn van laaghangende bewolking en regen.