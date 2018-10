Australiërs protesteren tegen detentiecentra

In de Australische steden Sydney en Melbourne zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de controversiële detentiecentra op eilanden in de Stille Oceaan. In die detentiecentra worden asielzoekers vastgehouden die per boot Australië probeerden te bereiken.

De demonstratie was vooral gericht op het welzijn van de vastgehouden kinderen op het eilandstaatje Nauru, hoewel veel advocaten menen dat alle vluchtelingen moeten worden vrijgelaten. „Laat de kinderen gaan, iedereen moet weg en breng ze hier”, aldus Ian Rintoul van de Vluchtelingen Actie Coalitie zaterdag.

Meer dan 1400 mensen worden vastgehouden op de door Australië gerunde detentiecentra op de eilanden Nauru en Manus in Papoea-Nieuw-Guinea. Sommigen verblijven daar al jaren.

Volgens de organisatoren woonden duizenden mensen de protesten in een van de twee steden bij. Lokale media spreken van een lagere opkomst. De politie gaf geen schattingen.

Australië begon in 2001 met het opzetten van detentiecentra buiten het eigen grondgebied. Dat moest asielzoekers ontmoedigen om in bootjes de oversteek te wagen.