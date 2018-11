Australiër veroordeeld voor zesvoudige moord

Een Australische man die vorig jaar tientallen voetgangers in een drukke winkelstraat in Melbourne doodreed, is schuldig bevonden aan zesvoudige moord. Bij het incident in januari 2017 vielen ook 27 gewonden. Het was een van de ergste massamoorden in Australië, maar het was geen terreurdaad.

Niet ver van de plek waar dit voorval gebeurde, vond vorige week een aanslag plaats. De verdachte, de geradicaliseerde Hassan Khalif Shire Ali, doodde bij de aanval een eigenaar van een koffiezaak en verwondde twee mensen. Hij werd door de politie uiteindelijk doodgeschoten. Ook had hij gasflessen in zijn auto.