Australiër op de vlucht zorgt voor chaos

Een Australiër die in Sydney op de vlucht was voor de politie heeft voor chaotische toestanden gezorgd. Hij ramde en stal voertuigen en stak iemand neer, alvorens hij zichzelf ombracht.

De dramatische reeks van gebeurtenissen begon toen de politie probeerde de man met zijn zogeheten 4x4 te stoppen omdat zijn kentekenplaat niet zichtbaar was. De 24-jarige bestuurder ramde vervolgens de politiewagen, dumpte zijn auto 7 kilometer verderop, kaapte een bestelbus en vervolgde zijn weg naar een voorstad zo’n 20 kilometer verderop. Onderweg ramde hij verschillende auto’s. Eenmaal tot stilstand gekomen stal hij een taxi. Een voorbijganger die dat wilde verhinderen stak hij neer. Uiteindelijk wist de politie de taxi te stoppen. Toen de agenten de man wilden arresteren, stak hij zichzelf in de borst en overleed.

De politie sluit een terroristische actie uit. „Het was een man die alles in het werk stelde om arrestatie te voorkomen. Zijn acties, in het bijzonder de acties toen hij de onschuldige persoon neerstak, zijn de acties van een persoon die geestelijke gezondheidsproblemen had”, aldus een politiecommissaris.