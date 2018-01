Australiër krijgt virtuele brandvoorlichting

De autoriteiten in de Australische deelstaat Victoria gebruiken virtual reality om inwoners beter voor te bereiden op mogelijke natuurbranden. Een computerprogramma confronteert mensen met een naderende vlammenzee, berichtte het Australische ABC News.

„We willen dat mensen leren door een brand te ervaren. Virtual reality is een geweldige manier om dat te doen”, zei functionaris Craig Lapsley, die verantwoordelijk is voor het rampenmanagement in de deelstaat.

Deelnemers moeten een speciale bril gebruiken, waardoor ze zich in de simulatie wanen. Ze krijgen vervolgens de mededeling dat een vlammenzee hun huis nadert. Daarna moet een keuze worden gemaakt: evacueren of blijven.

Lapsley zei dat veel mensen in de stress schieten als een brand nadert. „Dankzij dit soort technologie kunnen mensen zien waar ze mee te maken krijgen. Dan kunnen ze een betere beslissing nemen.” Het programma kan via internet worden opgestart. Wie zelf geen virtual reality-bril heeft, kan binnenkort ook terecht bij sommige bioscopen.