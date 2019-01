Australiër in China vast voor „spionage”

Een Chinees-Australische schrijver die is opgepakt in China, wordt daar volgens zijn advocaat verdacht van spionage. Yang Hengjun, een Chinese oud-diplomaat die ook de Australische nationaliteit heeft, zou voorlopig een soort huisarrest opgelegd hebben gekregen.

De Chinese autoriteiten arresteerden Yang vorige week. Dat gebeurde nadat hij vanuit New York naar Guangzhou was gevlogen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Yang ervan wordt verdacht de staatsveiligheid in gevaar te hebben gebracht.

Australië zegt pas na vier dagen door Peking te zijn geïnformeerd over de aanhouding. „Dat is uiteraard teleurstellend. We zullen dit aankaarten bij Chinese overheidsfunctionarissen”, klaagde minister Christopher Pyne (Defensie) donderdag tijdens een bezoek aan Peking.

Volgens Pyne wordt de schrijver vastgehouden in de Chinese hoofdstad. „Wij zouden het omschrijven als huisarrest, maar omdat meneer Yang geen huis heeft in Peking, neem ik aan dat het een vergelijkbare situatie is.”