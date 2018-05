Australiër (104) ontving hulp bij zelfdoding in Basel

De 104-jarige Australiër David Goodall, die naar Zwitserland reisde voor euthanasie, is donderdag in Basel overleden. De oudste wetenschapper van Australië, die eerder een zelfmoordpoging deed, reisde naar Zwitserland omdat hulp bij zelfdoding in Australië niet is toegestaan.

Goodall zag het leven niet meer zitten sinds een val zijn mobiliteit ernstig had aangetast. Hij sprak bij aankomst in Basel maandag openlijk over zijn reisdoel. Hij hoopte met zijn daad niet alleen persoonlijke rust te vinden maar ook een discussie over euthanasie te ontketenen in Australië. „Ik betreur het dat ik deze leeftijd bereikt heb”, zei de hoogbejaarde man.

De bioloog kreeg in Basel hulp van een organisatie voor zelfdoding. In Zwitserland is euthanasie onder bepaalde voorwaarden mogelijk, ook voor mensen die niet terminaal ziek zijn.