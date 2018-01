Australië zucht onder grote hittegolf

Terwijl de Verenigde Staten gebukt gaan onder extreem lage temperaturen, heeft Australië juist te maken met een grote hittegolf. Die veroorzaakt bosbranden, waaraan in de buitenwijken van Melbourne verschillende gebouwen ten prooi vielen. Op een van de snelwegen in de staat Victoria is het asfalt door de hitte van meer dan 40 graden gesmolten.

Volgens de rampenbestrijdingsdienst van de staat zorgen de hoge temperaturen in combinatie met droog weer en harde wind voor gevaarlijke omstandigheden. In delen van het land mag helemaal geen vuur meer worden aangestoken.

Het risico op bosbranden is in Australië altijd aanwezig, door de uitgestrekte verlaten gebieden, hoge temperaturen in de zomer en de gemakkelijk ontbrandbare eucalyptusbossen.

In 2009 vonden de ernstigste bosbranden plaats in de geschiedenis van het land. Toen kwamen 173 mensen om het leven, raakten meer dan vierhonderd mensen gewond en duizenden huizen werden verwoest door de branden.